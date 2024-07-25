Министр иностранных дел россии сергей лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры на полях саммита ASEAN. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД рф.

Министр иностранных дел россии сергей лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры на полях саммита ASEAN, - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщает RFI, трехдневная встреча глав десяти стран-членов блока ASEAN началась в четверг в столице страны Вьентьян. Основными вопросами повестки дня стали Южно-Китайское море и конфликт в Мьянме.

Встреча лаврова и Ван И состоялась на следующий день после того, как Ван провел в Китае переговоры с главным дипломатом Украины Дмитрием Кулебой.

Перед предыдущей встречей с министрами иностранных дел Китая и Лаоса лавров заявил, что ASEAN является одним из важнейших элементов нового, более справедливого многополярного мирового порядка.

Министры иностранных дел Канады, Индии и Великой Британии прибыли в четверг во Вьентьян, чтобы принять участие в переговорах в качестве партнеров по диалогу.

Ожидается, что на мероприятии также будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам встречи со своим китайским коллегой Ван И заявлял, что Украина может участвовать в мирном процессе, если есть соблюдение двух принципов: никаких договоренностей об Украине без Украины и полное уважение к ее суверенитету и территориальной целостности.