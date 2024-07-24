На фоне дневной жары: римский Колизей предложил ночные экскурсии

Римский Колизей открыл двери для ночных экскурсий, чтобы избежать дневной жары и толп. Часовые туры проводятся каждый четверг и стоят дороже обычных посещений.
Жара все чаще делает пребывание в Риме трудным для туристов, а также местных жителей летом. В этом году Колизей в Риме открыл двери в ночное время. Однако стоят они дороже.
Пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
В Риме посетители могут посетить Колизей ночью. Часовой тур, который проводят каждый четверг, стоит дороже обычного визита, однако таким образом можно избежать дневных очередей и давки. Это также способ спастись от жары, которая переполняет каждого туриста в итальянской столице. К тому же, - способ впервые показать ночную сторону римской достопримечательности.
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Мы находимся прямо на полу арены. На самом деле эта деревянная поверхность простиралась по всему овалу Колизея. И именно здесь происходили зрелища, которые люди могли наблюдать с утра до вечера
Дополнение
Музеи Ватикана в этом году тоже решили продлить время работы на два часа, а в пятницу и субботу - еще больше, чтобы, как отмечается, «упростить процесс и улучшить общее впечатление».
Напомним,
Также УНН передавал, что извержение вулкана на Сицилии нарушило полеты в аэропорту Катании.