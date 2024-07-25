В центры занятости поступило 5 тысяч заказов от работодателей для обучения безработных - Жовтяк 50 минут назад • 6115 просмотра

Херсонщина первая по масштабам разминирования, в правительстве планируют увеличить там количество саперов 2 часа назад • 18516 просмотра

Минэкономики создаст Наблюдательные советы в ЦПТО уже до конца года - Свириденко 2 часа назад • 19854 просмотра

По Украине графики отключений света перенесены на час позже - Укрэнерго 2 часа назад • 9353 просмотра