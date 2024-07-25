Применение графиков отключения электроэнергии перенесено с 16:00 на 17:00-22:00 из-за более низкого потребления. Будет действовать одна очередь, дополнительно будет +1 час со светом.
По Украине применение графиков отключения электроэнергии перенесено с 16:00 на 17:00-22:00 из-за более низкого потребления. Будет действовать одна очередь, дополнительно будет +1 час со светом, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Сегодня +1 час со светом. Применение мер ограничения перенесено с 16:00 на 17:00 - 22:00. Будет действовать одна очередь. Причина - фактическое потребление ниже прогнозного
Графіки відключень світла в Україні оновлено: у Києві та частині областей скасовані до 17:0025 июля 2024, 12:58 • 9140 просмотров