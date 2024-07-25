В значительной части областей Украины и в Киеве обновили графики отключений света - их не будут применять до 17 часов, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и ДТЭК.

Кировоградская область

По данным Кировоградоблэнерго, "в связи с приказом НЭК Укрэнерго отменить с 16:00 до 17:00 график почасовых отключений были внесены изменения в график на 25.07.2024".

Волынь

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объемы ограничения потребления электрической энергии. Отменено отключение с 16:00 до 17:00 для 3-й очереди согласно графику на 25 июля", - указали в Волыньоблэнерго.

Черкасская область

"Обновлены графики почасовых отключений на 25 июля. С 16:00 до 17:00 отменены графики почасовых отключений", - отметили в Черкассыоблэнерго.

Запорожская область

"Хорошие новости для очереди 3. Только что получили указание от НЭК "Укрэнерго" отменить действие графиков почасовых отключений до 17:00. В связи с этим очередь 3 сегодня не будет отключаться. Остальной график пока - действующий", - сообщили в Запорожьеоблэнерго.

Прикарпатье

"Согласно указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 16:00 до 17:00 ГПВ применяться не будут. Поэтому очередь 1 в это время будет без отключений", - указали в Прикарпатьеоблэнерго.

Сумская область

"С 16:00 до 17:00 графики почасовых отключений отменены!" - отметили в Сумыоблэнерго.

Львовская область

Львовоблэнерго также обновило график отключений света на сегодня - ограничения применяются с 17:00.

Николаевская область

"Сегодня ГПВ отменено до 17:00" - сообщили в Николаевоблэнерго.

Киев

"+1 час со светом. Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая область: графики отключений начнут действовать с 17:00, а не с 16:00, и продлятся до 22:00", - сообщили в ДТЭК.

Киевская область

"+1 час со светом. Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая область: графики отключений начнут действовать с 17:00, а не с 16:00, и продлятся до 22:00", - сообщили в ДТЭК.

Днепропетровская область

"+1 час со светом. Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая область: графики отключений начнут действовать с 17:00, а не с 16:00, и продлятся до 22:00", - сообщили в ДТЭК.

Одесская область

"+1 час со светом. Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая область: графики отключений начнут действовать с 17:00, а не с 16:00, и продлятся до 22:00", - сообщили в ДТЭК.

Донецкая область

"+1 час со светом. Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая область: графики отключений начнут действовать с 17:00, а не с 16:00, и продлятся до 22:00", - сообщили в ДТЭК.

Черниговская область

"Есть дополнительный час со светом! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", до 17:00 график почасовых отключений (ГПВ) не будет применяться!" - указали в Черниговоблэнерго.