Кабинет министров Украины выделяет 258 млн 418,9 тыс. грн для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

"Дополнительно выделено из резервного фонда государственного бюджета Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов (для Государственного агентства водных ресурсов) 258 млн 418,9 тыс. гривен на осуществление мероприятий, связанных с подачей поверхностных вод каналом Днепр-Ингулец, для стабильного обеспечения питьевой водой населения городов Николаева и Кривой Рог до конца бюджетного года", - написал Мельничук.

Дополнение

На строительство оборонительных рубежей правительство в этом году выделило Херсонской области более 2 млрд грн.