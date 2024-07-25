Киев • УНН
Кабмин выделил 258,4 млн грн из резервного фонда на подачу воды по каналу Днепр-Ингулец для Николаева и Кривого Рога. Средства направлены на обеспечение питьевой водой населения этих городов до конца бюджетного года.
Кабинет министров Украины выделяет 258 млн 418,9 тыс. грн для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
"Дополнительно выделено из резервного фонда государственного бюджета Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов (для Государственного агентства водных ресурсов) 258 млн 418,9 тыс. гривен на осуществление мероприятий, связанных с подачей поверхностных вод каналом Днепр-Ингулец, для стабильного обеспечения питьевой водой населения городов Николаева и Кривой Рог до конца бюджетного года", - написал Мельничук.
Дополнение
На строительство оборонительных рубежей правительство в этом году выделило Херсонской области более 2 млрд грн.