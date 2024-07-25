Все дроны, которые РФ запустила для ударов по Киеву этой ночью, были сбиты ПВО на подступах к столице. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

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В КГВА отметили, что в Киеве - без разрушений и пострадавших. Также уточняется, что во время атаки российские дроны-камикадзе заходили на Киев с разных направлений.

«Сегодня ночью большое количество регионов Украины было атаковано ударными БпЛА противника! В частности, под прицелом вражеских дронов был и Киев. Во время крайней воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО. Тип и количество ударных дронов - в отчетах Воздушных Сил. По состоянию на эту минуту в Киеве без разрушений и пострадавших. Оперативные сводки обновляются и уточняются», - говорится в сообщении Сергея Попко.

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