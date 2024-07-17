Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре: в КГВА напомнили правила безопасности
Киев • УНН
Жителей Киева предупреждают о грозах, граде и сильном ветре 15-20 метров в секунду, которые ожидаются во второй половине дня 17 июля, и призывают соблюдать меры безопасности.
В Киеве во второй половине 17 июля ожидаются грозы, местами град и сильный ветер. В КГВА призвали горожан соблюдать правила безопасности, передает УНН.
Во второй половине дня 17 июля в столице ожидаются грозы, местами град, шквалы ветра 15-20 метров в секунду. И уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома
Учитывая сильный ветер, в КГВА призвали придерживаться следующих правил безопасности:
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.Кратковременный дождь, гроза
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