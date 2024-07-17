Жаркая погода с температурой 35-40°C в части областей Украины ожидается 17 июля, с отдельными грозами и дождями в некоторых регионах, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в северо-западной части, днем в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара 40°; в западных областях ночью 18-23°, днем 29-34°, местами сильная жара 35-37°.

В Киевской области

Жаркая погода с температурой по области ночью 20-25°, днем 35-38°;

В Киеве ночью 22-24°, днем 35-37°.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.