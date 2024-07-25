В Одесской области задержали чиновника одного из отделов ГУ Государственной миграционной службы, который пытался организовать схему заработка на уклонистах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Следователи выяснили, что в июле 2024 года и.о. начальника отдела ГМС начал переговоры с пограничником, чтобы тот помог ему переправлять военнообязанных мужчин в Республику Молдова. Он должен был помогать клиентам обойти пункт пропуска.

Однако, мужчина сразу доложил о противоправном предложении руководству и сообщил правоохранителям.

Отмечается, что чиновник ГМС искал через соцсети желающих незаконно покинуть страну и просил у них за свою услугу 10 тыс. долларов США с одного человека. Он договорился с тремя клиентами и взял у них 30 тыс. долларов. 9 тыс. долларов США принес пограничнику.

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В ожидании легкой наживы фигурант составил письмо-желание, в котором желал себе богатства и ожидал, что деньги придут в его жизнь. Однако, 23 июля 2024 года правоохранители задержали чиновника во время передачи оговоренной суммы. Трех военнообязанных мужчин передали пограничникам для дальнейшего оформления админпротоколов - резюмировали в ГБР.

В ведомстве добавили, что трех военнообязанных мужчин передали пограничникам для дальнейшего оформления админпротоколов

Во время обысков у чиновника обнаружено более 20 тыс. долларов США. Ему сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) - заявили правоохранители.

Как заявили в ГБР, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

Напомним,

На Тернопольщине правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, благодаря которой должностные лица РТЦК и СП наживались на уклонистах. Фигуранты ежемесячно «зарабатывали» от 100 000 до 150 000 долларов.