В Украине к 15 годам заключения приговорили одного из российских агентов, который наводил ракетные удары по территории Харьковщины. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что злоумышленник входил в агентурную сеть фсб, которая была нейтрализована в областном центре в июне 2023 года. Тогда СБУ задержала всех трех участников преступной группы, которые занимались корректировкой огня по территории Харькова и области.

Как установило расследование, осужденным является 64-летний житель одного из поселков Харьковского района, которого дистанционно завербовала фсб.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами его сотрудничества с оккупантами.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Суд назначил (...)15 лет тюрьмы с конфискацией имущества - резюмировали в СБУ.

Отмечается, что в июне этого года по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один участник агентурной группы фсб. По третьему фигуранту продолжается расследование.

Коригували ракетні удари по Одесі: затримано жіночу агентурну групу фсб

Дополнение

Следователи выяснили, что заданием фсб рф агент разведывал информацию о месте временной дислокации тренировочного центра Вооруженных Сил Украины на территории Харьковской области, геолокации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск, которые обороняют областной центр.

Для сбора разведданных он перемещался по городу и области под видом водителя такси, а также "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у пассажиров.

Коммуникация с вражеской спецслужбой происходила через ее "связного". Им оказался еще один предатель - Александр Слисаренко, который после захвата Купянска был одним из руководителей местной оккупационной администрации рф.

Для общения с ним агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

Напомним

31-летний житель Днепропетровской области, был приговорен к 15 годам заключения за передачу фсб россии паролей и инструкций для пересечения блокпостов во время полномасштабной войны.