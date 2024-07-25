Киев • УНН
СБУ сообщила об осуждении 64-летнего агента ФСБ к 15 годам заключения за государственную измену. Он собирал разведывательные данные об украинских военных объектах в Харьковской области, работая под прикрытием таксиста.
В Украине к 15 годам заключения приговорили одного из российских агентов, который наводил ракетные удары по территории Харьковщины. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что злоумышленник входил в агентурную сеть фсб, которая была нейтрализована в областном центре в июне 2023 года. Тогда СБУ задержала всех трех участников преступной группы, которые занимались корректировкой огня по территории Харькова и области.
Как установило расследование, осужденным является 64-летний житель одного из поселков Харьковского района, которого дистанционно завербовала фсб.
Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами его сотрудничества с оккупантами.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Суд назначил (...)15 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Отмечается, что в июне этого года по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один участник агентурной группы фсб. По третьему фигуранту продолжается расследование.
Коригували ракетні удари по Одесі: затримано жіночу агентурну групу фсб5 июля 2024, 07:30 • 24349 просмотров
Дополнение
Следователи выяснили, что заданием фсб рф агент разведывал информацию о месте временной дислокации тренировочного центра Вооруженных Сил Украины на территории Харьковской области, геолокации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск, которые обороняют областной центр.
Для сбора разведданных он перемещался по городу и области под видом водителя такси, а также "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у пассажиров.
Коммуникация с вражеской спецслужбой происходила через ее "связного". Им оказался еще один предатель - Александр Слисаренко, который после захвата Купянска был одним из руководителей местной оккупационной администрации рф.
Для общения с ним агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.
Напомним
31-летний житель Днепропетровской области, был приговорен к 15 годам заключения за передачу фсб россии паролей и инструкций для пересечения блокпостов во время полномасштабной войны.