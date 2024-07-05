Корректировали ракетные удары по Одессе: задержана женская агентурная группа фсб

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу фсб, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, которые работали в местном кафе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновой удар по военной инфраструктуре областного центра - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта, агенты фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.

Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники. Также фигурантки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, которые обороняют город с воздуха и морской акватории. Полученные сведения агенты мессенджером отправляли своему куратору из фсб.

Для конспирации во время переписки они скрывались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат. За каждое выполненное задание фигурантки получали от РФ денежное "вознаграждение".

Кроме того, агентки просили оккупантов о "своевременной эвакуации" и трудоустройстве в одну из российских спецслужб.

Однако, СБУ сорвала планы врага, задокументировала агентурную группу и задержала всех трех фигуранток, когда они готовили "отчет" в фсб. Также правоохранители провели дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Шпионили за морской охраной Одесской области под видом молодоженов: задержаны агенты фсб