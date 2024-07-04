Правоохранители задержали еще двух участников агентурной сети фсб, которая действовала в Одесской и Днепропетровской областях. Они под видом молодоженов шпионили за морской охраной Одесской области, сообщили в четверг в СБУ, передает УНН.

По данным СБУ, по заданию российской спецслужбы 23-летний одессит и его 18-летняя невеста разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, которые обороняют акваторию портового города.

Чтобы получить разведданные, они обходили местность под видом прогулок молодоженов и фотографировались на фоне "нужных" объектов.

В случае получения актуальной развединформации оккупанты планировали использовать ее для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников - указали в Службе.

Впрочем, "молодоженов" задержали с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели.

В ходе расследования правоохранители установили, что одессит также имел задание расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию.

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По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения оккупантов в мае этого года через анонимные чаты в Телеграмм-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После вербовки он привлек к "деятельности" свою подругу.

Во время обысков в доме задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Также обнаружено банковскую карточку, на которую поступали деньги от фсб, и партию антиукраинских листовок.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движение или расположение ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас агент находится под стражей, в отношении его сообщницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.