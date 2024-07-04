Киев • УНН
В Одесской области задержали двух агентов фсб, которые выдавали себя за молодоженов, за шпионаж за местами дислокации морской охраны для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников.
Правоохранители задержали еще двух участников агентурной сети фсб, которая действовала в Одесской и Днепропетровской областях. Они под видом молодоженов шпионили за морской охраной Одесской области, сообщили в четверг в СБУ, передает УНН.
По данным СБУ, по заданию российской спецслужбы 23-летний одессит и его 18-летняя невеста разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, которые обороняют акваторию портового города.
Чтобы получить разведданные, они обходили местность под видом прогулок молодоженов и фотографировались на фоне "нужных" объектов.
В случае получения актуальной развединформации оккупанты планировали использовать ее для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников
Впрочем, "молодоженов" задержали с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели.
В ходе расследования правоохранители установили, что одессит также имел задание расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию.
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По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения оккупантов в мае этого года через анонимные чаты в Телеграмм-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После вербовки он привлек к "деятельности" свою подругу.
Во время обысков в доме задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Также обнаружено банковскую карточку, на которую поступали деньги от фсб, и партию антиукраинских листовок.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Преступные действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движение или расположение ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Сейчас агент находится под стражей, в отношении его сообщницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.