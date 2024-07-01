Служба безопасности Украины сообщила, что задержала провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции, пишет УНН.

Служба безопасности разоблачила группу общественных "активистов", которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года. По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу - сообщили в СБУ в соцсетях.

Детали

По данным СБУ, "чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание". Но большинство участников мероприятия хотели использовать "втемную" - не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций, отметили в спецслужбе.

Как сообщается, информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. "Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу рф", - указали в СБУ.

"Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников - представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Для конспирации они коммуницировали между собой в различных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека", - сообщили в спецслужбе.

Служба безопасности, как отмечается, заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

Во время обысков в помещениях провокаторов, как указано, обнаружено:

оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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