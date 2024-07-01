СБУ: затримано провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Служба безпеки України повідомила, що затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції, пише УНН.

Служба безпеки викрила групу громадських "активістів", які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року. За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу