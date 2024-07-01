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СБУ: затримано провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Київ • УНН

 • 34404 перегляди

Служба безпеки України вказала, що затримала групу провокаторів, які планували організувати масові заворушення в Києві після Дня Конституції, захопити будівлю парламенту.

СБУ: затримано провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Служба безпеки України повідомила, що затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції, пише УНН.

Служба безпеки викрила групу громадських "активістів", які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року. За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу

- повідомили у СБУ у соцмережах.

Деталі

За даними СБУ, "щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання". Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій, зазначили у спецслужбі.

Як повідомляється, інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. "Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь рф", - вказали у СБУ.

"Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників - представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи", - повідомили у спецслужбі.

Служба безпеки, як зазначається, завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

Під час обшуків у помешканнях провокаторів, як вказано, виявлено:

  • зброю та боєприпаси; 
  • мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

В Одесі двоє чоловіків мали підпалювати авто українських військових на замовлення фсб, їх затримали - СБУ26.06.24, 13:31 • 22593 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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