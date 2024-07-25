Ответственность за убийство Фарион взял российский неонацист: полиция изучает информацию

Правоохранители проверяют информацию, которую распространяют российские СМИ о том, что ответственность за убийство языковеда Ирины Фарион взял на себя представитель российского неонацистского движения. Об этом журналисту УНН рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

На вопрос, проверяет ли полиция информацию о том, что ответственность за убийство Фарион взял на себя представитель российского неонацистского движения, Добровольская ответила:

Да. Мы вчера во время мониторинга соцсетей обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет будет ли она полезной для следствия - сказала пресс-секретарь полиции.

Контекст

Российский Telegram-канал Astra сообщил, что в телеграм-канале ячейки неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) появилось видео, как утверждается, якобы момента убийства Ирины Фарион. В ролике демонстрируется отрывок на десять секунд, где слышны женские крики. Также в видео демонстрируется манифест «автономного революционного расиста», который взял на себя ответственность за убийство.

Манифест написан на русском языке. Убийство Фарион автор мотивируеттем, что бывший нардеп разжигает ненависть по языковому признаку внутри украинского общества.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состояниеи доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

Правоохранители устанавливают личность и место пребывания человекаа, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.