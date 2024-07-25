Надеемся, что народные депутаты услышат мнение общества, которое против изменения названия города - директор Броварской стоматполиклиники

Жители Броваров через обращение, которое было принято депутатами городского совета, призвали председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука не выносить на рассмотрение проект постановления об изменении названия города с Бровары на Бровари. Надеемся, что украинский парламент прислушается к мнению людей. Об этом рассказала директор Броварской стоматологической поликлиники, депутат Броварского городского совета Ирина Тесля в комментарии УНН.

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Директор стоматполиклиники считает, что сейчас все усилия надо направить на одержание победы в войне. А не заниматься противоречивыми переименованиями, особенно, когда община города против изменения его названия.

"Я против переименования названия города. Это не ко времени. Сейчас нужна победа, а потом - все остальное. Это мое личное мнение.

Относительно позиции жителей города, то большинство против переименования Броваров на Бровари. Есть единицы тех, кому все равно, или тех, кто за новое название.

Поэтому, мы обратились к народным депутатам о нецелесообразности переименования, и надеемся, что они услышат мнение общины города", - рассказала Ирина Тесля.

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Коллеги Ирины Тесли по депутатскому корпусу в то же время отмечают, что переименование Броваров приведет к лишним и никому не нужным расходам. А эти средства лучше направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Я принципиально выступаю за старое название города Бровары, которое мы имеем сейчас. Такие инициативы абсолютно не ко времени. Это во-первых. Во-вторых, это финансово затратно - печати, таблички и тому подобное. Это повлечет за собой средства, которые можно с легкостью и лучше отправить для ВСУ на помощь", - рассказал в комментарии УНН депутат Броварского горсовета, преподаватель ВУЗа Максим Ткаченко.

Такой же позиции придерживается еще один депутат горсовета, представитель бизнеса Виктор Гайдуков.

"Всем предприятиям надо будет менять документацию. Таблички новые в городе делать. Каждому жителю надо будет все менять. Никто не подсчитывал, но это очень дорого. Эти средства можно направить на ВСУ, и это сегодня гораздо важнее", - отметил Гайдуков в комментарии УНН.

Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровары.

Это постановление ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

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