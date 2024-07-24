Это же Бровары, а не Красный партизан - эксперт о нецелесообразности переименования города-спутника Киева

Бровары - это нормальное украинское название города, которое никоим образом не ассоциируется с коммунистическим прошлым Украины. Такое мнение относительно инициативы группы народных депутатов о переименовании Броваров в Бровари высказал политический обозреватель Геннадий Дубов в комментарии УНН.

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По словам эксперта, исходя из этой позиции, изменение названия города с Бровары на Бровари является абсолютно нецелесообразным.

К тому же переименование повлечет за собой лишние расходы, которые являются неприемлемыми, учитывая сложную ситуацию в стране.

"По моему личному мнению, название "Бровары" отнюдь не ассоциируется с коммунистическим прошлым. Название города не Красный партизан же, верно? Конкретно в этой ситуации я убежден, что надо оставить нынешнее название.

К тому же переименование - это дополнительные расходы, которые на сегодня не целесообразны, как и при многих других переименованиях", - отметил Дубов.

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В том, что переименование Броваров приведет к лишним и никому не нужным расходам, убеждены и депутаты Броварского городского совета. По их мнению, эти средства лучше направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Я принципиально выступаю за старое название города Бровары, которое мы имеем сейчас. Такие инициативы абсолютно не ко времени. Это во-первых. Во-вторых, это финансово затратно - печати, таблички и тому подобное. Это потянет за собой средства, которые можно с легкостью и лучше отправить для ВСУ на помощь", - рассказал в комментарии УНН депутат Броварского горсовета, преподаватель вуза Максим Ткаченко.

Такой же позиции придерживается его коллега-депутат, представитель бизнеса Виктор Гайдуков. "Всем предприятиям надо будет менять документацию. Таблички новые в городе делать. Каждому жителю надо будет все менять Никто не подсчитывал, но это очень дорого. Эти средства можно направить на ВСУ и это сегодня гораздо важнее", - отметил Гайдуков в комментарии УНН.

Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли обращение к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с ходатайством не выносить на рассмотрение проект постановления о переименовании Броваров в Бровари.

Это постановление ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.