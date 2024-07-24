С начала полномасштабного вторжения рф в Киеве уничтожено или повреждено 23 исторических здания. Из них только 2 российскими ракетами. Об этом сообщил нардеп, председатель ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева Виталий Безгин, передает УНН.

ВСК по уничтожению усадьбы Зеленских. Краткие итоги. Минкульт, прокуратура и Нацпол пришли. Кличко не пришел, но были заместители. Позиции сторон предсказуемо были противоположными», - написал Безгин в Facebook.Безгин в целом назвал дискуссию конструктивной. »Шокирующие моменты. С начала полномасштабного вторжения в Киеве уничтожено или повреждено 23 исторических здания. Из них только 2 российскими ракетами. В консультативном совете при департаменте культурного наследия КГГА, который не принимал решение по защите усадьбы Зеленского, исходя из документов, что продемонстрировали представители общественности, присутствует архитектор, который разрабатывал проект застройщику, который снес усадьбу. Проверяем - сообщил Безгин.

Также он озвучил предложения ВСК:

Киевской местной власти:

Как можно быстрее обновить градостроительную документацию, включая историко-архитектурный опорный план города.

Как можно быстрее принять решение об отсрочке продажи/аренды объектов ценной исторической застройки до обновления градостроительной документации. Решение политическое. Будем требовать!



Как можно быстрее внедрить временный порядок по защите исторически ценных зданий, который будет действовать до момента обновления градостроительной документации.

Перезагрузить консультативный совет при департаменте КГГА и изменить его положение, с целью исключения конфликта интересов.



Верховной Раде Украины:-

Внести изменения в ЗУ «Об охране культурного наследия» в части определения ценной исторической застройки. -

Внести изменения в градостроительное законодательство в части полномочий органов местного самоуправления.

Однозначно поддерживаю позицию общественности, что глава департамента культурного наследия должен уйти с должности! Так же как и руководитель КГГА, если он не хочет нести ответственность за состояние дел в столице! - подчеркнул Безгин.

Дополнение

В Киеве незаконно снесли усадьбу Зеленских, которая является значительным историческим зданием. Минкульт не предоставлял разрешений на демонтаж и призвал правоохранителей обратить внимание на попытку уничтожения исторической застройки.

Полиция также заявила об открытии производства в связи со сносом здания. Из-за сноса сотни киевлян митинговали под КГГА, требуя прекратить разрушение исторической части Киева.

22 июля Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город подаст в суд на застройщика за несанкционированный снос усадьбы Зеленских. Власть потребует отстроитьусадьбу и расследовать всех причастных к ее уничтожению.

23 июля сообщалось, что полиция Киева сообщила о подозрении 32-летнему владельцу здания за снос исторической усадьбы Зеленских. Ему инкриминируют умышленное повреждение имущества, на которое наложен арест.

24 июля Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения совладельцу здания Михаилу Гречко, по указанию которого была снесена усадьба Зеленских в Киеве. Для подозреваемого определили личные обязательства.