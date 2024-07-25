В результате ночной вражеской атаки на Житомирщине повреждены 10 частных домов и инфраструктурный объект. Спасатели ликвидировали последствия, жертв и пострадавших нет.
Последствия ночной вражеской атаки на Житомирщине, в результате которой повреждены 10 частных домов и инфраструктурный объект, ликвидировали спасатели, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, показав фото, пишет УНН.
Детали
«Спасатели ликвидировали последствия вражеской ночной атаки на Житомирщине. Предварительно 10 частных домов и инфраструктурный объект повреждены сегодня ночью ударной волной, в результате падения обломков. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ГСЧС в Telegram.
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