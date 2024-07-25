Подтопление метро в Киеве: суд отправил главного инженера метрополитена под домашний арест 2 часа назад • 12930 просмотра

Дожди и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня 6 часов назад • 24192 просмотра

Все дроны РФ, запущенные на Киев ночью, сбиты ПВО - КГВА 8 часов назад • 35389 просмотра

С начала войны в Киеве уничтожено или повреждено 23 исторических здания, из них только 2 ракетами рф - нардеп 21 час назад • 39672 просмотра