Киев • УНН
Спасатели ликвидировали последствия падения обломков беспилотников в Киевской области. Разрушены три жилых дома и возникли пожары, но погибших и пострадавших нет.
Спасатели ликвидировали последствия падения обломков беспилотников после ночной атаки рф в Киевской области, разрушены три жилых дома, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.
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"Спасатели ликвидировали последствия падения обломков беспилотников в Киевской области. Разрушены три жилых дома, возникли пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет", - указали в ГСЧС в Telegram.
Київщина вночі зазнала атаки рф дронами: були пожежі, пошкоджено будинки25 июля 2024, 06:57 • 16449 просмотров