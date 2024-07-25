Киев • УНН
Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Работала ПВО, на фоне падения обломков произошли пожары, повреждены несколько частных домов, но пострадавших нет. Последствия атаки ликвидируются.
Российские войска ночью атаковали Киевскую область ударными дронами. Работала ПВО, на фоне падения обломков произошли пожары, повреждены несколько частных домов, но пострадавших нет, сообщил в четверг начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Пострадавших в результате атаки нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в трех районах области
В результате, по его словам, в нескольких местах возникли возгорания лесной и травяной подстилки. Пожары ликвидированы.
"На территории одного из садовых обществ повреждены три частных дома, гараж, помещение хозяйственного магазина, здание администрации садового общества и один автомобиль", - отметил Кравченко.
Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеской атаки.
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