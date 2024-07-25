Российские войска ночью атаковали Киевскую область ударными дронами. Работала ПВО, на фоне падения обломков произошли пожары, повреждены несколько частных домов, но пострадавших нет, сообщил в четверг начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Пострадавших в результате атаки нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в трех районах области - написал Кравченко в Facebook.

В результате, по его словам, в нескольких местах возникли возгорания лесной и травяной подстилки. Пожары ликвидированы.

"На территории одного из садовых обществ повреждены три частных дома, гараж, помещение хозяйственного магазина, здание администрации садового общества и один автомобиль", - отметил Кравченко.

Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеской атаки.

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