С начала года в центры занятости обратилось 5 тысяч работодателей для обучения безработных. Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Украины Юлия Жовтяк во время круглого стола, передает корреспондент УНН.

У нас высокий уровень трудоустройства после профессионального обучения - это 85%. Мы отслеживаем эффективность этого трудоустройства - сказала Жовтяк.

По ее словам, важнейшим результатом обучения в ЦПТО является именно трудоустройство по новой полученной профессии.

В Центрах занятости должна быть построена очень четкая коммуникация с биснесом, потому что если человек выучился на тракториста, то он должен работать по этому направлению по сути и официально. В этом году уже 5 тысяч работодателей заказали обучение для безработных - добавила она.

Напомним

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, во время круглого стола заявила, что Министерство экономики инициирует создание Наблюдательных советов в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и они заработают уже до конца этого года.

З 1 червня майже тисяча переселенців подали заявку на отримання ваучера на навчання - Державний центр зайнятості