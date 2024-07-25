Киев • УНН
С начала года 5 тысяч работодателей обратились в центры занятости для обучения безработных. Уровень трудоустройства после профессионального обучения составляет 85%, а главным результатом является трудоустройство по новой профессии.
С начала года в центры занятости обратилось 5 тысяч работодателей для обучения безработных. Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Украины Юлия Жовтяк во время круглого стола, передает корреспондент УНН.
У нас высокий уровень трудоустройства после профессионального обучения - это 85%. Мы отслеживаем эффективность этого трудоустройства
По ее словам, важнейшим результатом обучения в ЦПТО является именно трудоустройство по новой полученной профессии.
В Центрах занятости должна быть построена очень четкая коммуникация с биснесом, потому что если человек выучился на тракториста, то он должен работать по этому направлению по сути и официально. В этом году уже 5 тысяч работодателей заказали обучение для безработных
Напомним
Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, во время круглого стола заявила, что Министерство экономики инициирует создание Наблюдательных советов в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и они заработают уже до конца этого года.
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