В западных и некоторых центральных, южных областях Украины сегодня ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы. Температура на юге до 32°, в других регионах до 30°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях, кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе страны местами значительные дожди; на остальной территории, без осадков.

Ветер преимущественно восточный, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.

Температура в южной части ночью 18-23°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 19-24° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 14-19°).

В Киевской области

Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°.