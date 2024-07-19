Ярослав Зубченко, руководитель управления операционных закупок МХП, поделился на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках» лучшими практиками по построению не только долгосрочного, но и выгодного партнерства:
- Требования бизнеса очень просты. Важно своевременное выполнение контрактов, высокое качество и оптимальная стоимость. Поэтому все закупочные функции должны работать на результат.
- Каждой компании стоит выделить стратегические направления, от которых зависит ее функционирование. По ним можно сформировать пул контрагентов, которых вы будете привлекать к закрытым процедурам. Критерии для каждого пула вы можете разработать в соответствии с вашими потребностями.
- Построение экосистемы партнерств позволяет нам, например, почти 50% номенклатур покрывать через партнерские контракты.
- Внедрение лучших практик рынка - must-have для наших поставщиков. Не бойтесь предлагать лучшие решения или улучшения процедур. От этого преимущества получите как и вы, так и ваши партнеры. МХП, например, готовы формировать заказы для загрузки мощностей партнера, в частности, чтобы у него была возможность обновлять оборудование в соответствии с лучшими решениями на рынке.
- Внедрение лучших практик рынка - must-have для наших поставщиков. Не бойтесь предлагать лучшие решения или улучшения процедур. От этого преимущества получите как и вы, так и ваши партнеры. МХП, например, готовы формировать заказы для загрузки мощностей партнера, в частности, чтобы у него была возможность обновлять оборудование в соответствии с лучшими решениями на рынке.
- Формируйте культуру ответственности в команде. Именно она стимулирует изменения и побуждает работников двигать процессы вперед.
- Устойчивые партнерства - это ключевой элемент усиления украинской экономики.