Вместо реализации - пустой пиар: почему Украина может потерять яхту медведчука

Суд в Хорватии отменил арест 92-метровой яхты Royal Romance, которая принадлежит обвиняемому в госизмене бывшему нардепу виктору медведчуку. Теперь Агентство по розыску и менеджменту активов не сможет продать этот актив. АРМА и Офис генерального прокурора уже успели обвинить друг друга в бездействии, однако это вряд ли поможет Украине не потерять дорогостоящий актив медведчука, пишет УНН.

Детали

Накануне стало известно, что Окружной суд г. Сплит отменил арест на яхту медведчука из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора.

В АРМА не стали оправдываться, почему Агентство за два года так и не смогло продать яхту медведчука, а вместо этого обвинили в проволочке Офис генпрокурора.

Конечно, новое руководство АРМА может утверждать, что этот процесс затянули предшественники или Офис генерального прокурора. Однако, стоит отметить, что Елена Дума возглавляет АРМА уже более года и за это время, как видим, яхта так и не была выставлена на аукцион.

В то же время Елена Дума вспоминала о яхте медведчука чуть ли не в каждом своем публичном выступлении и отмечала, что сотрудники АРМА проводят "титаническую работу" для реализации этого актива. Однако, не была ли это оговорка и возможно на самом деле Дума имела в виду, "мартышкин труд", ведь в качестве примера "титанической работы" она назвала осмотр яхты в Хорватии.

Руководительница АРМА даже жаловалась на "сопротивление медведчука", которое мешает агентству реализовать его актив. Можно предположить, что юристы предателя действительно могли пытаться повлиять на ситуацию с арестом яхты в Хорватии, однако может ли это быть оправданием для АРМА за то, что Украина фактически в одном шаге к потере одного из самых дорогих арестованных активов медведчука.

Продажа 92-метровой яхты Royal Romance, которую оценивают в 200 млн долларов, могла бы принести значительные доходы в государственный бюджет, которые могли бы быть использованы для финансирования социальных программ, обороны или других важных потребностей страны.

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О бездействии нового руководства АРМА по реализации указанного актива заявили и в Офисе генпрокурора.

Офис генерального прокурора в течение всего срока ареста прилагал усилия для разработки механизмов, которые бы позволили АРМА реализовать имущество, которое находится за рубежом... Однако, новое руководство АРМА допустило промедление в этом процессе... Только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста, АРМА начала процедуру реализации яхты, - заявили в ОГП.

Правоохранители заверили, яхта Royal Romance на сегодня находится под арестом в двух производствах по медведчуку. Однако, стоит заметить, что эти решения действуют исключительно на территории Украины и для Хорватии они не имеют юридической силы.

Поэтому правоохранители сейчас работают с международными партнерами для наработки механизма конфискации и реализации яхты Royal Romance, принадлежащей бывшему народному депутату, соучредителю политической партии "ОПЗЖ".

Остается только один вопрос - если Украине удастся добиться повторного ареста яхты Royal Romance в Хорватии, сколько еще времени понадобится руководительнице АРМА Елене Думе для того, чтобы преодолеть "сопротивление" медведчука и все же продать на аукционе этот арестованный актив. Или "титанический труд" снова закончится на осмотре яхты в Хорватии?