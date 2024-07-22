Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства

Украинский бизнесмен, владелец торгово-развлекательного и бизнес-центра "Гулливер" подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА из-за заявления руководителя агентства Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой", пишет УНН.

"Во время круглого стола Елена Дума - глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) - публично заявила, что я и моя жена имеем "тесные отношения с кремлевской верхушкой", а также, что моя жена является якобы племянницей жены медведева. Эта информация является абсолютно выдуманной и ложной", - заявил Полищук в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, после консультации с юристами было принято решение готовить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и обращаться в суд с требованием опровергнуть эту информацию.

Также Полищук сообщил, что поскольку это заявление Елена Дума сделала публично во время круглого стола, организованного издательством "Юридическая практика", опровержение должно быть также публичным с размещением на ресурсах указанного издательства.

"Информация о связях с кремлевской верхушкой не только выдумана, она еще и негативно влияет на мою деловую репутацию и деловую репутацию моей жены", - добавил владелец "Гулливера".

Юристы Виктора Полищука в комментарии УНН добавили, что Елена Дума не просто сообщила ложную информацию о Викторе Полищуке и его жене Лилии Ризву, а во время своего выступления акцентировала на этой информации.

"Перед изложением указанной информации глава АРМА Елена Дума не просто осуществляет изложение фактических утверждений, а осуществляет на нем акцент "я должна, кстати, сказать о том, что...", таким образом сознательно направляя интерес слушателя на этой информации", - указал юрист.

Напомним

Ранее стало известно, что бизнесмен Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Добавим

В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса "Гулливер" в управление АРМА. Однако, представители "Гулливера" заявляют, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Пока неизвестно, как эта ситуация будет развиваться дальше, ведь представители компании-владельца комплекса в судах доказывают безосновательность и незаконность такого решения.