С начала текущих суток, 25 июля, на фронте зафиксировали 103 боевых столкновения. Враг активен на Покровском направлении, также увеличил количество наступательных и штурмовых действий на Кураховском и Времовском направлениях. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении россияне совершили четыре безуспешные атаки вблизи Глубокого, а также две атаки возле Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку Стельмаховки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Один бой завершен, еще четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка и Невское, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили шесть вражеских атак, четыре - до сих пор продолжаются.

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На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Спирного и Николаевки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил восемь штурмовых действий неподалеку Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Силы обороны отбили шесть атак, еще две - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты также восемь раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка и Северного. Пять боев завершены, три - продолжаются.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Веселое, Ивановка, Новоселовка Первая, Парасковиевка, Новожеланное и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 18 атак, девять боестолкновений - продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Десять боев - завершены, четыре - до сих пор продолжаются.

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На Времовском направлении сейчас продолжаются три атаки противника у Великой Новоселки. Еще десять атак наши защитники отбили в районах Константиновки, Водяного и Раздольного.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону вблизи Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. Две атаки - отбиты, еще две - продолжаются.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других, как заявили в Генштабе, направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупированный Крым находится в уязвимом положении и может стать островом. Семьи военных и спецслужащих рф уже покидают полуостров, а Украина имеет план по его возвращению.