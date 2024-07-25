Для российских оккупантов наступление на Роботинском выступе является бесполезным, там крепкая украинская оборона. Об этом рассказал представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Когда мы говорим о Роботинском выступлении, если зрители помнят, оно образовалось в результате наступления наших Сил, так называемого контрнаступления летом 2023 года, когда наши подразделения пересекли в том числе так называемую «линию Суровикина» и вклинились в российские оборонительные порядки. Но в условиях сильно заминированной местности было очень трудно продвинуться дальше - сказал Лиховой.

По его словам, после этого долгое время была определенная стабилизация обстановки и россияне начали ответные наступательные действия где-то примерно в феврале-марте этого года.

«То есть полгода происходят их попытки как-то вернуть ситуацию назад. На некоторых участках они имели незначительный тактический успех, на некоторых участках эта линия разграничения остается такой, как была год назад, когда нам удалось россиян отодвинуть. Это степные условия, это ровная местность. Если мы говорим о селе Роботино, которое уже давно нельзя называть населенным пунктом, то это просто разрушенная до основания территория, где очень трудно держать оборону, она преимущественно является «серой зоной»», - рассказал Лиховий.

Ознак формування наступального угруповування рф в Запорізькій та Херсонській областях немає - Лиховій

Он отметил, что при этом на большую глубину обороны эта территория насыщена украинскими подразделениями, которые выполняют боевые задачи эффективно, выполняют их уже длительное время.

«Россияне, что там собственно делают, как и на Херсонском направлении? Они пытаются атаковать сугубо для каких-то попыток, наверное, а вот, не большими пехотными группами, силами до одного пехотного отделения - это от двух до 10-12 человек. Вчера они делали там три такие попытки, успеха не имели, отошли на прежние позиции. Наших потерь позиций допущено не было... Наступление на Роботинском выступе является для россиян бесполезным, там оборона прочная», - рассказал Лиховой.