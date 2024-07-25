Признаков формирования наступательной группировки россиян в Запорожской и Херсонской областях нет. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

90 тысяч в Запорожской области в зоне, которая касается нашего ОСУВ - это цифра, которая не дает особых поводов для беспокойства, потому что речь идет обо всей оперативной глубине российской обороны в Запорожской области, где у них есть свои фортификации, как мы знаем с 2023 года. Где у них есть города, порты оккупированные, Мелитополь, Бердянск, - рассказал Лиховой.

Он подчеркнул, что это не та группировка, которая сосредотачивается для наступления.

"Я постоянно подчеркиваю, что признаков формирования наступательной группировки россиян в Запорожской области нет. Впрочем, как и в Херсонской, но при этом мы следим, наблюдаем, отслеживаем какие-то небольшие движения...", - сказал Лиховий.

Также он привел слова Главнокомандующего Александра Сырского о том, что если российские войска осуществят наступление на юге Запорожской области, то Силы обороны смогут "дать им хороший ответ".

"Идет ротация личного состава, идет замена и, как сказал главнокомандующий ВСУ Сырский, если россияне будут наступать на Запорожском направлении, то они получат достойный отпор. Впрочем, пока предпосылок для этого не видим, но в случае чего готовы", - сказал Лиховой.

Дополнение

23 июля Лиховий сообщал, что численность личного состава противника в Запорожской области достигает почти 90 тыс. солдат, но по данным разведки, резких, существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет и признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружено.