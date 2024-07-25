Украинские военные продолжают выполнение боевых задач на позициях, которые они заняли неподалеку от населенного пункта Крынки на Херсонщине. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается прошедших суток, то из 149 боевых столкновений на всей линии фронта в операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" произошло 7 боевых столкновений. Из них 3 в Запорожской области, в частности два в направлении села Роботино и четыре на Херсонщине на Приднепровском направлении на наших плацдармах на левобережье Днепра. Там противник продолжает атаковать, в частности по направлению Казачьих Лагерей в сторону Крынок, в сторону островов и наши воины продолжают выполнение боевых задач на тех позициях, которые они заняли неподалеку от населенного пункта Крынки, - рассказал Лиховой.

Также по его словам, в районе населенного пункта Казачьи Лагеря за вчера было поражено и уничтожено одно авто, четыре пушки и гаубицы россиян.

"Ведется активная боевая работа на плацдармах Левобережья Днепра. Там наша оборонительная операция продолжается", - заявил Лиховой.

Дополнение

Лиховий 20 июля сообщал, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра в Херсонской области, в том числе и в районе населенного пункта Крынки.

16 июля СМИ сообщали, что украинские подразделения отошли из Крынок в Херсонской области.