Украина запускает проект "Хочу к своим", который должен способствовать возвращению украинцев из российского плена. Киев предоставляет возможность коллаборационистам попасть обратно в рф, в омбин на пленных украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Проект презентовали Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и Секретариат уполномоченного по правам человека.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время презентации рассказал, что первой и главной целью проекта является обнародование информации об осужденных российских агентах, предателях и коллаборационистах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины.

Я не вірю, що в найближчому майбутньому буде великий обмін – Лубінець

Вся информация будет публиковаться на сайте проекта, где благодаря опции "согласие на обмен", осужденные коллаборационисты смогут дать согласие быть обмененными на украинцев, находящихся в российской неволе.

Благодаря проекту граждане также узнают о возможности прекратить вынужденное сотрудничество с врагом и о том, как сообщить правоохранителям о вражеских агентах в своем окружении, чтобы предотвратить их дальнейшие преступления

Все, что для этого потребуется - найти и заполнить специальную форму на сайте. Для эффективного достижения поставленных целей на сайте проекта будет публиковаться информация об осужденных российских агентах, предателях и коллаборационистах, согласившихся на обмен в РФ - заявили в ГУР МО.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает всех неравнодушных граждан Украины активно участвовать в сотрудничестве с проектом.

Напомним

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что россия не только блокирует предложения Украины по обмену пленными, но и игнорирует запросы Киева по репатриации тел погибших украинских защитников