Украина не ожидает масштабного обмена пленными в ближайшее время из-за значительной разницы в количестве задержанных граждан. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает журналист УНН.

Относительно большого обмена. Верю ли я в то, что в ближайшем будущем будет большой обмен - нет. Потому что есть разница в цифрах. Да, она действительно есть. На территории РФ гораздо больше задержанных граждан Украины - говорит Лубинец.

По его словам, такой обмен конечно же обсуждается с нашими партнерами.

Вижу ли я, что наши партнеры поддерживают нашу позицию? Да! Вижу ли я готовность рф это сделать? Нет. Они готовы, на мой взгляд, проводить обменные процессы, они готовы разговаривать обо всех категориях граждан Украины, но я не вижу готовности проводить быстрых, больших обменов - сказал он.

Он рассказал, что недавно украинской стороне удалось вернуть из плена двух украинцев, которые попали в плен, еще до полномасштабного вторжения.

Напомним,

Известно о более чем 400 женщинах, которые остаются в российском плену в статусе военнопленных. Сейчас Украина работает над организацией обмена, в рамках которого вернутся украинские женщины.