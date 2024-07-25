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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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shveitsariyaШвейцария
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andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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Вместо реализации - пустой пиар: почему Украина может потерять яхту медведчука

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