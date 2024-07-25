Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и рассказал ему о ситуации на поле боя. Об этом говорится на сайте Президента Украины, пишет УНН.

Чиновники обсудили потребности Вооруженных сил Украины в оборудовании и важность расширения тренировочных миссий для украинских солдат в странах-партнерах. Собеседники также обменялись мнениями о планах Украины по использованию истребителей F-16 летом этого года и необходимости поставки Украине новых систем противовоздушной обороны, - говорится в сообщении.

Детали

Ермак и Салливан проанализировали результаты Саммита мира, который состоялся в Швейцарии, и усилия США по восстановлению и защите энергетической инфраструктуры Украины, а также договорились о координации и приоритетности этих усилий, отмечается в сообщении.

Напомним

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником Президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном. Обсудили дальнейшую поддержку Украины, результаты Саммита мира и ситуацию на фронте.