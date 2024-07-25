Ситуация на рынке недвижимости в Украине: что выбирают украинцы?

Рынок недвижимости в Украине продолжает восстанавливаться после застоя из-за широкомасштабного вторжения россии. Полномасштабная война и целенаправленное уничтожение россиянами украинской энергетической инфраструктуры внесли свои коррективы в спрос на жилье, пишет УНН.

Детали

За последние несколько лет рынок недвижимости Украины прошел через ряд трансформаций. После периода стабильного роста цен до 2022 года, война внесла свои коррективы, остановив строительство и заморозив активность покупателей в начале широкомасштабного вторжения. Однако, постепенно рынок начинает восстанавливаться.

Сейчас эксперты по недвижимости констатируют, что спрос на жилье в Украине растет. Это связано как с большим количеством переселенцев, которые выбирают более безопасные регионы для проживания, так и со стабилизацией экономической ситуации в стране и желанием граждан инвестировать в более-менее безопасные активы.

Несмотря на войну цены на недвижимость в крупных городах, таких как Киев и Львов, остаются относительно стабильными. Спрос на небольшие квартиры продолжает расти из-за переселенцев и возвращающихся жителей, - рассказала соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Однако вкусы украинцев в недвижимости вынужденно изменились. Сейчас большим спросом пользуется жилье с готовым ремонтом на вторичном рынке, в которое после покупки можно сразу заселиться. Украинцы чаще выбирают небольшие однокомнатные или двухкомнатные квартиры, а едва ли не самым главным требованием являются нижние этажи.

На сегодняшний день большим спросом пользуются квартиры до 9 этажа, не выше. Связано это с войной, отключения электроэнергии. Если на 9 этаж еще можно подняться, то на 20 условно говоря, или на 25, то это уже проблемно - пояснил эксперт по недвижимости Виктор Несин.

Покупатели также обращают внимание на район, в котором собираются приобрести жилье, его инфраструктуру и автономность. В то же время эксперты отмечают, что цены на рынке недвижимости практически не изменились и остаются на довоенном уровне.

Цены плюс минус такие же, как и до войны были. Есть застройщики, которые подняли там на 10-15%, они это мотивируют стоимостью бензина, электроэнергии. Плюс темпы строительства у многих упали, плюс еще и... в Киеве было 20 активных застройщиков, сейчас их осталось, - рассказал эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр.

Например, согласно объявлениям, размещенным на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости, маленькую однокомнатную "хрущевку" со старым ремонтом в Киеве можно приобрести от 23 тысяч долларов. Двухкомнатная квартира в доме 1962 года будет стоить от 30 тысяч долларов, в зависимости от района столицы и состояния жилья.

Эксперты указывают, что из-за войны украинцы стали чаще покупать жилье в городах Западной Украины. Например, во Львове квартиры на вторичном рынке дешевле столичных примерно на 5 тысяч долларов, то есть однокомнатное жилье можно приобрести от 15 тысяч долларов. При этом в Ужгороде покупать жилье придется по киевским ценам. Стоимость однокомнатной квартиры здесь стартует от 22,5 тысяч долларов.

Несмотря на то, что на рынке присутствуют такие низкие ценовые предложения, по данным сайта Лун.ua, средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве в июле этого года составляла 50-60 тысяч долларов. При этом "хрущевки" и "панельки" стоили от 41 тысячи долларов.

В то же время ситуация на рынке новостроек значительно хуже. По словам экспертов, украинцы готовы вкладывать средства в уже построенное жилье, но отказываются инвестировать в новостройки на этапе фундамента.

Первичка - людей интересует дом, который сдан или почти сдан, или вот-вот будет сдан, и чтобы цена была небольшая, потому что они идут без ремонта, с ремонтом не хотят сталкиваться...., - рассказал Кудояр.

Несмотря на сложности с продажами, цены на жилье в новостройках также остаются на довоенном уровне, а в некоторых случаях даже немного увеличились. В частности стоимость квадратного метра в столичной новостройке эконом класса в июле составляет 960 долларов, квадратный метр в квартире комфорт класса обойдется в среднем 1030 долларов.

Финансисты советуют не отбрасывать возможность инвестирования сбережений в такое жилье, ведь по завершению войны цены на него могут резко подскочить.

По мнению соосновательницы первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, вопрос о том, стоит ли инвестировать в недвижимость или арендовать жилье в Украине, зависит от толерантности к рискам, финансовых возможностей и долгосрочных целей каждого, кто стоит перед таким выбором.

Если вы готовы к высоким рискам и видите потенциал долгосрочной выгоды, инвестиции могут быть оправданы. Однако для более консервативного подхода аренда жилья предоставит вам большую гибкость и снижение финансовых рисков. Важно тщательно взвесить все "за" и "против" и консультироваться с экспертами перед принятием решения, - посоветовала Соседка.

В контексте работы рынка недвижимости нельзя не упомянуть аренду жилья, которая во время полномасштабного вторжения приобрела новый смысл. По словам Соседки продолжающиеся военные действия в Украине, в том числе регулярные ракетные обстрелы украинских городов держат риск потери имущества на высоком уровне. И несмотря на улучшение систем ПВО, никто не может гарантировать полную безопасность зданий.

Это привело к тому, что аренда жилья во время военного конфликта, по мнению Соседки, дает необходимую гибкость и мобильность.

"Аренда жилья предоставляет возможность быстро сменить место жительства в случае ухудшения ситуации, что важно в условиях нестабильности", - рассказала эксперт.

Кроме того, аренда позволяет избежать значительных финансовых потерь в случае разрушения имущества.

"Вы не будете нести ответственность за восстановление или компенсацию убытков, связанных с разрушением недвижимости", - отметила Соседка.

Также плюсом арендованного жилья является психологический комфорт. "Жить в арендованном жилье может быть психологически проще, зная, что вы можете легко переехать при необходимости", - пояснила она.

Напомним

Соседка рассказала, где за границей лучше покупать квартиры и на что стоит обращать внимание при покупке. Она отметила, что инвестиции в зарубежную недвижимость могут обеспечить диверсификацию активов, потенциал роста цен и возможность получения вида на жительство или гражданства.