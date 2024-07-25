Киберспециалисты ГУР МОУ продолжают масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, которая используется в обеспечении военной агрессии рф против Украины. На третьи сутки с начала операции в перечень целей добавились новые банки и платежные сервисы, социальные сети, мессенджеры и развлекательные ресурсы. Об этом сообщает источник УНН в ГУР МОУ.

Детали

По словам источника, сейчас под ударом находятся крупнейшие российские банковские учреждения, в частности Альфа банк, СебрБанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк и иБанк. На второй день атаки к ним добавились Прмсвязьбанк и Почта Банк, а также российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, резюме и вакансиях "Авито".

Сегодня поражении также российская соцсеть VK, мессенжер Discord, "Система быстрых платежей „СБП", Национальная система платежных карт „НСПК" и ресурс кино-видео просмотра Lampa.

Отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, в том числе и ВТБ признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за рубежа" и преодолеть ее последствия.

Однако онлайн-сервисы финансовых учреждений по всей стране уже третьи сутки или не работают совсем, или работают нестабильно и с ошибками. Из-за этого клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить любые другие финансовые операции.

Ситуацию осложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, в частности Билайна, Мегафона, МТС, Теле2 и Ростелекома - они также атакованы украинскими киберспециалистами.

Как отмечают вражеские СМИ, хакеры действуют по привычной схеме: сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар. Сообщается, что полноценно воспользоваться сервисами банков не могут пользователи на всей территории рф.

В отдельных российских медиа называют нынешние события "интернет-апокалипсисом" и признают, что до сих пор не сталкивались с подобными по мощности киберударами.

Напомним

Масштабная кибератака началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное.

Как сообщают источники в ГУР МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.