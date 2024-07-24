Скрытая аренда земли НААН: новые факты нецелесообразного управления государственными землями

Национальная академия аграрных наук (НААН) управляет значительными земельными ресурсами и декларирует, что проводит на них исключительно научную работу. Однако, ряд судебных споров и уголовных производств указывает на то, что на самом деле Академия может сдавать в скрытую аренду государственные земли и зарабатывает на "серых схемах", пишет УНН.

Детали

В частности, правоохранители расследовали уголовное производство относительно незаконной сдачи в аренду государственных земель и продажи собранной на них сельскохозяйственной продукции по заниженным ценам.



По версии следствия, руководство НААН, должностные лица институтов и государственных предприятия, которые подчиняются Академии, заключали фейковые договоры с подконтрольными им частными предприятиями на якобы получение услуг по обработке земель. Однако, фактически они скрыто сдавали земельные участки в аренду. При этом, все расчеты с подконтрольными частными компаниями за предоставленные услуги осуществлялись исключительно за наличные.

Кроме того, большинство частных предприятий, которые предоставляли услуги по обработке земель, также потом покупали полученный урожай по заниженной стоимости. Как указано в постановлении суда, это свидетельствует о целенаправленной подмене договора аренды понятием договоров предоставления услуг по обработке земель и договоров поставки урожая.

Согласно заключению экспертизы, которую проводили в рамках расследования уголовного производства, из-за указанной противоправной схемы государственные предприятия недополучили почти миллиард гривен.

В этом уголовном производстве фигурируют уже "известные" госпредприятия "Искра" и "Надежда", которые при содействии НАБУ пытаются отобрать земельные участки у более чем тысячи АТОвцев.

Интересно, что сами чиновники НААН пытались убедить, что ни один гектар земли не передавался в аренду. Однако информация правоохранителей может свидетельствовать о том, что это не так.

Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

Контекст

Вышеуказанные госпредприятия "Искра" и "Надежда" также являются инициаторами дела против экс-министра агрополитики Николая Сольского. Вместе с НАБУ они обвиняют его в содействии АТОвцам приватизировать земельные участки, которые считали своими. Однако Верховный суд постановил, что эти земельные никогда не принадлежали этим госпредприятиям. Для установления истины НАБУ и САП планирует допрос полторы тысячи человек, хотя разумные сроки следствия уже исчерпаны. АТОвцы в свою очередь называют действия НАБУ возмутительными и считают, что процедура приватизации была законной, а такое право им предоставило государство за защиту территорий.

Стоит заметить, что детективы НАБУ, которые выступают в деле Сольского на стороне НААН и против передачи земли участникам АТО, пытались скрыть экспертизу по землеустройству. Эту экспертизу они заказали сами, но уже на этапе ее готовности решили отказаться от нее. Что с большой вероятностью может говорить о том, что экспертиза могла свидетельствовать о невиновности экс-министра.