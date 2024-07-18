Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

Государственные предприятия Национальной аграрной академии наук фигурируют сразу в четырех уголовных производствах, в частности из-за самозахвата земли в Сумской области и незаконной продажи урожая. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре на запрос УНН.

Детали

Речь идет о госпредприятиях "Искра" и "Надежда". Среди уголовных дел - сразу два по факту незаконной обработки в течение 2022 года и самовольного занятия земельных участков государственной собственности, а также самовольной обработки неустановленными лицами.

Еще одно производство расследуется по факту возможных противоправных действий бывшего руководителя государственного предприятия при заключении договора купли-продажи имущественных прав на незавершенное сельскохозяйственное производство с фермерским хозяйством.

Добавим, что обычно такие договоры заключают должностные лица НААН, когда передают государственные земли в скрытую аренду коммерсантам. Один из таких случаев описан УНН.



И еще одно дело правоохранители открыли относительно возможных противоправных действий при реализации зерновых культур фермерским хозяйством, а также относительно самостоятельного сбора урожая руководством государственного предприятия.

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается, сейчас принимаются меры к полному, всестороннему и объективному установлению всех обстоятельств уголовных правонарушений, - сообщили в прокуратуре.

Интересно, что сами чиновники НААН пытались убедить, что ни один гектар земли не передавался в аренду. Однако информация правоохранителей может свидетельствовать о том, что это не так.

Контекст

Вышеуказанные госпредприятия "Искра" и "Надежда" также являются инициаторами дела против экс-министра агрополитики Николая Сольского. Вместе с НАБУ они обвиняют его в содействии АТОвцам приватизировать земельные участки, которые считали своими. Однако Верховный суд постановил, что эти земельные никогда не принадлежали этим госпредприятиям. Для установления истины НАБУ и САП планирует допрос полторы тысячи человек, хотя разумные сроки следствия уже исчерпаны. АТОвцы в свою очередь называют действия НАБУ возмутительными и считают, что процедура приватизации была законной, а такое право им предоставило государство за защиту территорий.



Стоит заметить, что детективы НАБУ, которые выступают в деле Сольского на стороне НААН и против передачи земли участникам АТО, пытались скрыть экспертизу по землеустройству. Эту экспертизу они заказали сами, но уже на этапе ее готовности решили отказаться от нее. Что с большой вероятностью может говорить о том, что экспертиза могла свидетельствовать о невиновности экс-министра.