Херсонская область первая в Украине по масштабам разминирования. Там работает самое большое количество саперов - более 800 человек. В планах - увеличить за год цифру до 1500. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Херсонщине, передает УНН.

Херсонская область - первая в стране по масштабам разминирования. Здесь работает самое большое количество саперов - более 800 человек. В планах - увеличить за год эту цифру до 1500 - сообщил Шмыгаль.

Также он сообщил, что в этом месяце запустили возможность для аграриев подавать заявки на компенсацию за проведенное разминирование.

Это элемент рынка, который даст нам возможность провести разминирование Украины за годы, а не десятилетия. Для аграриев Херсонщины также действуют специальные правительственные программы поддержки. Фермеры, которые обрабатывают до 120 гектаров на деоккупированных территориях, могут получить до 8 тысяч грн безвозвратной помощи на 1 гектар - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, получают финансовую помощь фермеры, которые выращивают скот.

Дополнение

Правительство Японии передало подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 2 машины механизированного разминирования Nikken.