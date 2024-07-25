Киев • УНН
Херсонская область первая в Украине по масштабам разминирования с более 800 саперами. Правительство планирует увеличить их количество до 1500 в год и запустило программы поддержки для аграриев, включая компенсации за разминирование.
Херсонская область первая в Украине по масштабам разминирования. Там работает самое большое количество саперов - более 800 человек. В планах - увеличить за год цифру до 1500. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства на Херсонщине, передает УНН.
Херсонская область - первая в стране по масштабам разминирования. Здесь работает самое большое количество саперов - более 800 человек. В планах - увеличить за год эту цифру до 1500
Также он сообщил, что в этом месяце запустили возможность для аграриев подавать заявки на компенсацию за проведенное разминирование.
Это элемент рынка, который даст нам возможность провести разминирование Украины за годы, а не десятилетия. Для аграриев Херсонщины также действуют специальные правительственные программы поддержки. Фермеры, которые обрабатывают до 120 гектаров на деоккупированных территориях, могут получить до 8 тысяч грн безвозвратной помощи на 1 гектар
Кроме того, по его словам, получают финансовую помощь фермеры, которые выращивают скот.
Дополнение
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