Нацбанк резко поднял официальный курс доллара и евро: официальный курс валют на 24 октября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.
В пятницу, 24 октября, Национальный банк Украины в очередной раз резко поднял официальный курс доллара. Единая европейская валюта также подорожала на 19 копеек. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте регулятора.
Подробности
По состоянию на пятницу, 24 октября, Нацбанк установил официальный курс на уровне 41,89 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 41,75 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар не изменился - 41,95 гривны.
Сегодня официальный курс гривны к евро составляет 48,55. В четверг, 23 октября, официальный курс гривны к евро был 48,36.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы 24 октября:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,60-42,05 грн, евро по 48,27-48,94 грн, злотый по 11,15 -11,82 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,90-41,93 грн/долл. и 48,64-48,66 грн/евро.
Напомним
Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста экономики на 2025 год, снизив его до 1,9% с 2,1%. Это связано с энергодефицитом, вызванным обстрелами рф, и повреждениями системы газодобычи.
