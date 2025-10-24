Нацбанк різко підняв офіційний курс долара та євро: офіційний курс валют на 24 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,89 гривні, а євро — 48,55 гривні. На готівковому ринку долар не змінився, тоді як у банках курси коливаються.
У п'ятницю, 24 жовтня, Національний банк України вкотре різко підняв офіційний курс долара. Єдина європейська валюта також подорожчала на 19 копійок. Про це свідчать оновлені дані на сайті регулятора.
Деталі
Станом на п'ятницю, 24 жовтня, Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 41,89 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 41,75 гривні за один долар. На готівковому ринку долар не змінився - 41,95 гривні.
Сьогодні офіційний курс гривні до євро становить 48,55. У четвер, 23 жовтня, офіційний курс гривні до євро був 48,36.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці 24 жовтня:
- у банках долар торгується за курсом 41,60-42,05 грн, євро за 48,27-48,94 грн, злотий за 11,15 -11,82 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,90-41,93 грн/дол. та 48,64-48,66 грн/євро.
Нагадаємо
Національний банк України переглянув прогноз зростання економіки на 2025 рік, знизивши його до 1,9% з 2,1%. Це пов'язано з енергодефіцитом, спричиненим обстрілами рф, та пошкодженнями системи газовидобування.
