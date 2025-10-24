Нацбанк різко підняв офіційний курс долара та євро: офіційний курс валют на 24 жовтня

$41.760.01
48.370.10
23 жовтня, 20:21 • 11183 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 25971 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 25822 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 27644 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 37318 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 29146 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 50600 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 43920 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 38526 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13359 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 30275 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 50606 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 43923 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 38529 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 44901 перегляди
Нацбанк різко підняв офіційний курс долара та євро: офіційний курс валют на 24 жовтня

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,89 гривні, а євро — 48,55 гривні. На готівковому ринку долар не змінився, тоді як у банках курси коливаються.

Нацбанк різко підняв офіційний курс долара та євро: офіційний курс валют на 24 жовтня

У п'ятницю, 24 жовтня, Національний банк України вкотре різко підняв офіційний курс долара. Єдина європейська валюта також подорожчала на 19 копійок. Про це свідчать оновлені дані на сайті регулятора.

Деталі

Станом на п'ятницю, 24 жовтня, Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 41,89 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 41,75 гривні за один долар. На готівковому ринку долар не змінився - 41,95 гривні.

Сьогодні офіційний курс гривні до євро становить 48,55. У четвер, 23 жовтня, офіційний курс гривні до євро був 48,36.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці 24 жовтня:

  • у банках долар торгується за курсом 41,60-42,05 грн, євро за 48,27-48,94 грн, злотий за 11,15 -11,82 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,90-41,93 грн/дол. та 48,64-48,66 грн/євро.

      Нагадаємо

      Національний банк України переглянув прогноз зростання економіки на 2025 рік, знизивши його до 1,9% з 2,1%. Це пов'язано з енергодефіцитом, спричиненим обстрілами рф, та пошкодженнями системи газовидобування.

      Що буде з цінами та економікою - Нацбанк переглянув прогноз23.10.25, 13:51 • 1830 переглядiв

      Віта Зеленецька

      Економіка
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Повітряна тривога
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Злотий
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Укргазвидобування
      Національний банк України
      Україна