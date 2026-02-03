$42.970.16
09:22
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
публикации
Эксклюзивы
НАТО и дальше будет давить на россию и поддерживать Украину столько, сколько потребуется - Рютте

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что экономика россии несет серьезные потери из-за усиления давления на теневой флот. НАТО продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на россию.

НАТО и дальше будет давить на россию и поддерживать Украину столько, сколько потребуется - Рютте

Экономика россии продолжает нести серьезные потери, в частности из-за усиления давления на так называемый теневой флот, а Североатлантический альянс не прекратит поддержку Украины в противостоянии агрессии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Подробности

По его словам, несмотря на попытки москвы адаптироваться к санкциям и ограничениям, российская экономика продолжает страдать, а меры против схем обхода ограничений дают ощутимый эффект.

Рютте подчеркнул, что НАТО намерено и в дальнейшем усиливать давление на россию и одновременно укреплять поддержку Украины.

Мы будем продолжать оказывать давление на россию и будем продолжать свою поддержку Украины. Будьте уверены, что НАТО стоит с Украиной и готово делать это на годы вперед

 - отметил он.

Генеральный секретарь Альянса обратился к народным депутатам и президенту Владимиру Зеленскому, подчеркнув общность интересов безопасности Украины и стран НАТО.

Ваша безопасность - это наша безопасность. Ваш мир - это наш мир. И он должен быть справедливым и долгосрочным, чтобы Украина была сильной и свободной, а россия понимала, что эта реальность будет оставаться надолго

 - подчеркнул Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что цель союзников - обеспечить длительный мир в Украине с реальными гарантиями безопасности. США, Европа и Канада готовы предоставить Украине заверения и гарантии безопасности.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Канада
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина