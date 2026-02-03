НАТО и дальше будет давить на россию и поддерживать Украину столько, сколько потребуется - Рютте

Экономика россии продолжает нести серьезные потери, в частности из-за усиления давления на так называемый теневой флот, а Североатлантический альянс не прекратит поддержку Украины в противостоянии агрессии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Подробности

По его словам, несмотря на попытки москвы адаптироваться к санкциям и ограничениям, российская экономика продолжает страдать, а меры против схем обхода ограничений дают ощутимый эффект.

Рютте подчеркнул, что НАТО намерено и в дальнейшем усиливать давление на россию и одновременно укреплять поддержку Украины.

Мы будем продолжать оказывать давление на россию и будем продолжать свою поддержку Украины. Будьте уверены, что НАТО стоит с Украиной и готово делать это на годы вперед - отметил он.

Генеральный секретарь Альянса обратился к народным депутатам и президенту Владимиру Зеленскому, подчеркнув общность интересов безопасности Украины и стран НАТО.

Ваша безопасность - это наша безопасность. Ваш мир - это наш мир. И он должен быть справедливым и долгосрочным, чтобы Украина была сильной и свободной, а россия понимала, что эта реальность будет оставаться надолго - подчеркнул Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что цель союзников - обеспечить длительный мир в Украине с реальными гарантиями безопасности. США, Европа и Канада готовы предоставить Украине заверения и гарантии безопасности.