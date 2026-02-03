$42.970.16
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 15729 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 16797 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 18652 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 21970 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
2 лютого, 23:51 • 30332 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 39599 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27828 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 50062 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 24129 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
НАТО й надалі тиснутиме на росію та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - Рютте

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Генсек НАТО Марко Рютте заявив, що економіка росії зазнає серйозних втрат через посилення тиску на тіньовий флот. НАТО продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на росію.

НАТО й надалі тиснутиме на росію та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - Рютте

Економіка росії продовжує зазнавати серйозних втрат, зокрема через посилення тиску на так званий тіньовий флот, а Північноатлантичний альянс не припинятиме підтримку України у протистоянні агресії.  Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час виступу у Верховній Раді України, передає УНН.

Деталі

За його словами, попри спроби москви адаптуватися до санкцій та обмежень, російська економіка продовжує страждати, а заходи проти схем обходу обмежень дають відчутний ефект.

Рютте наголосив, що НАТО має намір і надалі посилювати тиск на росію та одночасно зміцнювати підтримку України.

Ми будемо продовжувати чинити тиск на росію і будемо продовжувати свою підтримку України. Будьте впевнені, що НАТО стоїть з Україною і готове робити це на роки вперед

 - зазначив він.

Генеральний секретар Альянсу звернувся до народних депутатів та президента Володимира Зеленського, підкресливши спільність безпекових інтересів України й країн НАТО.

Ваша безпека – це наша безпека. Ваш мир - це наш мир. І він повинен бути справедливим і довготривалим, щоб Україна була сильною і вільною, а росія розуміла, що ця реальність залишатиметься надовго

 - підкреслив Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що мета союзників - забезпечити тривалий мир в Україні з реальними гарантіями безпеки. США, Європа та Канада готові надати Україні безпекові запевнення та гарантії.

Андрій Тимощенков

