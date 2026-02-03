НАТО й надалі тиснутиме на росію та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - Рютте

Економіка росії продовжує зазнавати серйозних втрат, зокрема через посилення тиску на так званий тіньовий флот, а Північноатлантичний альянс не припинятиме підтримку України у протистоянні агресії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час виступу у Верховній Раді України, передає УНН.

За його словами, попри спроби москви адаптуватися до санкцій та обмежень, російська економіка продовжує страждати, а заходи проти схем обходу обмежень дають відчутний ефект.

Рютте наголосив, що НАТО має намір і надалі посилювати тиск на росію та одночасно зміцнювати підтримку України.

Ми будемо продовжувати чинити тиск на росію і будемо продовжувати свою підтримку України. Будьте впевнені, що НАТО стоїть з Україною і готове робити це на роки вперед

Генеральний секретар Альянсу звернувся до народних депутатів та президента Володимира Зеленського, підкресливши спільність безпекових інтересів України й країн НАТО.

Ваша безпека – це наша безпека. Ваш мир - це наш мир. І він повинен бути справедливим і довготривалим, щоб Україна була сильною і вільною, а росія розуміла, що ця реальність залишатиметься надовго