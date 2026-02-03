НАТО й надалі тиснутиме на росію та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марко Рютте заявив, що економіка росії зазнає серйозних втрат через посилення тиску на тіньовий флот. НАТО продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на росію.
Економіка росії продовжує зазнавати серйозних втрат, зокрема через посилення тиску на так званий тіньовий флот, а Північноатлантичний альянс не припинятиме підтримку України у протистоянні агресії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час виступу у Верховній Раді України, передає УНН.
Деталі
За його словами, попри спроби москви адаптуватися до санкцій та обмежень, російська економіка продовжує страждати, а заходи проти схем обходу обмежень дають відчутний ефект.
Рютте наголосив, що НАТО має намір і надалі посилювати тиск на росію та одночасно зміцнювати підтримку України.
Ми будемо продовжувати чинити тиск на росію і будемо продовжувати свою підтримку України. Будьте впевнені, що НАТО стоїть з Україною і готове робити це на роки вперед
Генеральний секретар Альянсу звернувся до народних депутатів та президента Володимира Зеленського, підкресливши спільність безпекових інтересів України й країн НАТО.
Ваша безпека – це наша безпека. Ваш мир - це наш мир. І він повинен бути справедливим і довготривалим, щоб Україна була сильною і вільною, а росія розуміла, що ця реальність залишатиметься надовго
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що мета союзників - забезпечити тривалий мир в Україні з реальними гарантіями безпеки. США, Європа та Канада готові надати Україні безпекові запевнення та гарантії.