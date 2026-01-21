$43.180.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За 2025 год сумма наличных в обращении в Украине выросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, что обусловлено восстановлением экономической активности и рисками атак. Больше всего в обращении 500-гривневых банкнот, а количество 100- и 50-гривневых купюр впервые за годы увеличилось.

Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины

Наличных денег в обращении в Украине за год стало больше на 12,6% - до 926,3 млрд грн, при этом запас наличных средств побудили делать, в частности, атаки РФ. Больше всего в обращении 500-гривневых банкнот, но впервые за последние годы в обращении увеличилось количество банкнот номиналами 100 и 50 гривен. Об этом сообщили в НБУ в среду, пишет УНН.

За 2025 год сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд гривен) и по состоянию на 01 января 2026 года составляла 926,3 млрд гривен

- сообщили в НБУ.

В прошлом году темпы роста наличных денег в обращении, по данным регулятора, "несколько ускорились (за 2024 год рост составил 7,6%)". "Это, в частности, обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, часть которой обслуживается наличным обращением", - объясняют в Нацбанке.

"Этому способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, замедление инфляции, - говорят в НБУ. - В то же время на увеличение объемов наличных денег в обращении также повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру. Это побуждает граждан делать определенный запас наличной гривны".

Интересные факты

По данным НБУ, обновленная на 1 января статистика свидетельствует, что:

  • в наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 916,9 млрд гривен, а также 15,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,3 млрд гривен;
    • на одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 64 банкноты и 193 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 01 января 2025 года - 63 и 186 шт. соответственно);
      • среди банкнот больше всего в обращении - номиналом 500 гривен, меньше всего - номиналом 50 гривен (26% и 4,6% от общего количества банкнот в обращении соответственно).
        • из оборотных монет больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше всего - номиналом 10 гривен (4,6% и 2,3% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно). За 2025 год было изъято уже 3,1 млн штук монет номиналом 10 копеек, и сейчас их доля среди всех составляет 27,2%. Зато на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества в обращении составляет 9,1%;
          • динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2025 году пришелся на монеты номиналами 5 и 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 21% и 29% соответственно по сравнению с началом 2025 года;
            • больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,1% по сравнению с началом 2025 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения;
              • за 2025 год впервые за последние годы в обращении увеличилось количество банкнот номиналами 100 и 50 гривен (на 4,5% и 6,3% соответственно по сравнению с началом года). Это может быть следствием изменения тарифной политики НБУ, направленной на повышение уровня разменности денежных знаков;
                • среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 17,6% (в частности вследствие активного замещения их банкнотами номиналом 1000 гривен и постепенным изъятием старых образцов этого номинала из обращения);
                  • существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 10% и 8% соответственно), поскольку, как уже отмечалось, они постепенно изымаются из обращения и заменяются на соответствующие монеты.

                    Юлия Шрамко

                    ЭкономикаФинансы
