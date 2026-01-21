Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини

Готівки в обігу в Україні за рік побільшало на 12,6% - до 926,3 млрд грн, при чому запас готівки спонукали робити зокрема атаки рф. Найбільше в обігу 500-гривневих банкнот, але вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень. Про це повідомили у НБУ у середу, пише УНН.

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 01 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень - повідомили у НБУ.

Торік темпи зростання готівки в обігу, за даними регулятора, "дещо пришвидшилися (за 2024 рік зростання становило 7,6%)". "Це, зокрема, зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом", - пояснюють у Нацбанку.

"Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення інфляції, - кажуть у НБУ. - Водночас на збільшення обсягів готівки в обігу також вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні".

Цікаві факти

За даними НБУ, оновлена на 1 січня статистика свідчить, що:

у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд гривень, а також 15,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд гривень;

на одного жителя України на початок цього року припадало: 64 банкноти і 193 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2025 року - 63 та 186 шт. відповідно);

серед банкнот найбільше в обігу - номіналом 500 гривень, найменше - номіналом 50 гривень (26% та 4,6% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).

із обігових монет найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше - номіналом 10 гривень (4,6% та 2,3% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно). За 2025 рік було вилучено вже 3,1 млн штук монет номіналом 10 копійок, і наразі їх частка серед усіх становить 27,2%. Натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%;

динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту в 2025 році припав на монети номіналами 5 і 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 21% та 29% відповідно порівняно з початком 2025 року;

найбільше за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,1% порівняно з початком 2025 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу;

за 2025 рік вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень (на 4,5% та 6,3% відповідно порівняно з початком року). Це може бути наслідком зміни тарифної політики НБУ, спрямованої на підвищення рівня розмінності грошових знаків;

серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 17,6% (зокрема внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1000 гривень та поступовим вилученням старих зразків цього номіналу з обігу);

суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 10% та 8% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

