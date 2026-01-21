$43.180.08
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 40516 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 35577 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 57030 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 36568 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 51057 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26487 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29607 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27242 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини

Київ • УНН

 • 494 перегляди

За 2025 рік сума готівки в обігу в Україні зросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, що зумовлено відновленням економічної активності та ризиками атак. Найбільше в обігу 500-гривневих банкнот, а кількість 100- та 50-гривневих купюр вперше за роки збільшилася.

Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини

Готівки в обігу в Україні за рік побільшало на 12,6% - до 926,3 млрд грн, при чому запас готівки спонукали робити зокрема атаки рф. Найбільше в обігу 500-гривневих банкнот, але вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень. Про це повідомили у НБУ у середу, пише УНН.

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 01 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень

- повідомили у НБУ.

Торік темпи зростання готівки в обігу, за даними регулятора, "дещо пришвидшилися (за 2024 рік зростання становило 7,6%)". "Це, зокрема, зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом", - пояснюють у Нацбанку.

"Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення інфляції, - кажуть у НБУ. - Водночас на збільшення обсягів готівки в обігу також вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні".

Цікаві факти

За даними НБУ, оновлена на 1 січня статистика свідчить, що:

  • у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд гривень, а також 15,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд гривень;
    • на одного жителя України на початок цього року припадало: 64 банкноти і 193 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2025 року - 63 та 186 шт. відповідно);
      • серед банкнот найбільше в обігу - номіналом 500 гривень, найменше - номіналом 50 гривень (26% та 4,6% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).
        • із обігових монет найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше - номіналом 10 гривень (4,6% та 2,3% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно). За 2025 рік було вилучено вже 3,1 млн штук монет номіналом 10 копійок, і наразі їх частка серед усіх становить 27,2%. Натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%;
          • динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту в 2025 році припав на монети номіналами 5 і 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 21% та 29% відповідно порівняно з початком 2025 року;
            • найбільше за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,1% порівняно з початком 2025 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу;
              • за 2025 рік вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень (на 4,5% та 6,3% відповідно порівняно з початком року). Це може бути наслідком зміни тарифної політики НБУ, спрямованої на підвищення рівня розмінності грошових знаків;
                • серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 17,6% (зокрема внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1000 гривень та поступовим вилученням старих зразків цього номіналу з обігу);
                  • суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 10% та 8% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

                    Юлія Шрамко

                    ЕкономікаФінанси
