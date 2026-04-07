Над Украиной за ночь обезвредили 77 из 110 запущенных рф дронов

россия ночью ударила по Украине 110 дронами, из которых 77 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 07 апреля (с 18:00 6 апреля) противник атаковал 110 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, ТОТ Донецкой области, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.

