Над Україною за ніч знешкодили 77 зі 110 запущених рф дронів

росія вночі вдарила по Україні 110 дронами, з яких 77 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 07 квітня (з 18:00 6 квітня) противник атакував 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях - повідомили в ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

ЗСУ відмінусували майже 1000 окупантів та 2000 безпілотників за добу - Генштаб