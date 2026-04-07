Над Україною за ніч знешкодили 77 зі 110 запущених рф дронів
Київ • УНН
Сили оборони збили та подавили 77 ворожих безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА, наразі ворожа атака триває.
росія вночі вдарила по Україні 110 дронами, з яких 77 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 07 квітня (з 18:00 6 квітня) противник атакував 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області, близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
