По состоянию на 9:00 2 июля из-за грозы обесточены 245 населенных пунктов. По данным синоптиков сегодня, 2 июля, в западных областях ожидаются грозы, местами дожди и град. Есть вероятность, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

По данным Гидрометцентра, в западных и Житомирской областях ожидаются дожди, грозы, днем местами град, шквалы 15-20 м/с, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях значительные дожди; температура ночью 15-20°, днем 22-27°. В Винницкой, Киевской и Черниговской областях ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 17-22°, днем 29-34°.

Существует вероятность, что сложные погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях страны, но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут - указали в Минэнерго.

По данным ведомства, из-за грозы по состоянию на 9:00 обесточены 245 населенных пунктов. Больше всего -101 - в Хмельницкой области. Также из-за непогоды без света абоненты Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Житомирской областей.

Также из-за непогоды на Закарпатье отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивались подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога - были нарушения движения поездов. Всех потребителей запитали.

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели