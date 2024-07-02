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На західні регіони насувається гроза: енергетики попереджають про можливі знеструмлення

Київ • УНН

 • 21024 перегляди

Через грози станом на 9:00 2 липня знеструмлено 245 населених пунктів, можливе подальше ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних компаній у західних областях України.

На західні регіони насувається гроза: енергетики попереджають про можливі знеструмлення

 Станом на 9:00 2 липня через грози знеструмлено 245 населених пунктів. За даними  синоптиків сьогодні, 2 липня, у західних областях очікуються грози, місцями дощі та град. Є ймовірність, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств.  Про це у вівторок повідомили в Міненерго, передає УНН.

За даними Гідрометцентру, у західних та Житомирській областях очікуюються дощі, грози, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі; температура вночі 15-20°, вдень 22-27°. У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.

 Існує ймовірність, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть

- вказали в Міненерго.

За даними відомства, через грози станом на 9:00 знеструмлено 245 населених пунктів. Найбільше -101 - на Хмельниччині. Також через негоду без світла абоненти Львівської, Тернопільської, Івано- Франківської, Житомирської областей.

Також через негоду на Закарпатті відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі, а також залізниця – були порушення руху потягів. Усіх споживачів заживлено.

У Міненерго сподіваються, що ситуація з відключеннями світла покращиться у найближчі тижні02.07.24, 10:11 • 79335 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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