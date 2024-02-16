На Волыни зафиксировали уже седьмой случай бешенства с начала года

На Волыни у лисы, которую поймали во дворе, зафиксировали случай бешенства. Это уже 7 случай болезни в этом регионе с начала года. Об этом сообщает Волынский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Детали

Новый случай бешенства среди животных. На днях в г. Киверцы во двор к местным жителям забежала лиса. Животное имело контакт с людьми и собакой хозяев. Владелица дома вызвала соответствующие службы, которые ликвидировали опасного хищника. Позже у лисы лабораторно подтвердили заболевание бешенством - резюмировали в центре контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что все кто контактировал с животным уже получают курс антирабического профилактического лечения.

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Кроме того, работниками центра осуществлена конечная дезинфекция и комплекс противоэпидемических мероприятий. Среди населения распространены памятки об опасности и профилактике бешенства.

Дополнение

В центре контроля и профилактики болезней призывают украинцев проводить иммунизацию против бешенства всех домашних животных, а в случае изменения поведения у животного - изолировать его и немедленно обратиться к ветеринарам.

Также в ведомстве добавляют, что на Волыни с начала года зарегистрировано 7 случаев бешенства среди животных, в т.ч. в 5 случаях он регистрировался у домашних животных. Больные животные зарегистрированы во Владимирском, Ковельском и Луцком районах области.

Справочно

Бешенство - острое инфекционное заболевание всех теплокровных животных и человека, вызванное вирусом бешенства. Характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.

Напомним

После регистрации 117 случаев бешенства животных в 2023 году Харьковская область усилит меры контроля и вакцинации, сосредоточившись на снижении риска заражения среди диких и домашних животных.