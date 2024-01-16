На Кировоградщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В одной из общин на Кировоградщине зафиксировали вспышку высокопатогенного гриппа птицы. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что 12 января в Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области поступило сообщение о гибели домашней птицы в двух частных домовладениях в селе Новый Стародуб Петровской территориальной общины Александрийского района.

По состоянию на 14 января было зарегистрировано 111 погибших птиц (91 голова кур, 20 голов уток)".

Вместе с тем у имеющейся в домовладениях живой птицы наблюдаются клинические признаки птичьего гриппа, а именно: отказ от корма и воды, угнетенное состояние, диарея и вытекание экссудата (жидкости) из клюва.

У погибших птиц обнаружены цианоз гребня, кровоизлияния на селезенке, сердце, печени, геморрагическое воспаление кишечника, воспаление яйцеводов.

В ходе эпизоотического расследования ветеринарные специалисты осуществили отбор патологического материала для исследования в Кировоградской и Черкасской региональных государственных лабораториях Госпродпотребслужбы. По результатам исследований выявлено РНК вирус птичьего гриппа типа А субтипа Н5N1 и подтвержден диагноз - резюмировали в ГУ Госпродпотребслужбы.

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Дополнение

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки высокопатогенного гриппа птицы проведено заседание местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Александрийской РГА.

Решением комиссии утвержден план действий по ликвидации высокопатогенного гриппа птицы, объявлено инфицированной зоной неблагополучного пункта и установлен карантин (улицы Гранитная и Казацкая с. Новый Стародуб).

Также определили 3-километровую буферную зону (села Новый Стародуб и Федоровка) и 10-километровую зону наблюдения (села Олимпиадовка, Червоноселье, Марьяновка, Балаховка, Александровка, Чечелиевка, Малиновка Петровской территориальной общины и села Видное, Гаек, Пустельниково, Измайловка Александрийской территориальной общины) - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии с требованиями ликвидации гриппа птицы в инфицированной зоне применяют уничтожение всего поголовья птицы и проводят дезинфекцию помещения, где содержались птица и мелкий инвентарь, обувь, одежда, которая могла быть заражена.

Напомним,

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