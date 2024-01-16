На Кировоградщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  253444 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  223984 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  213915 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  119715 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  138270 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139356 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145281 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142601 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  132886 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  179066 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  245981 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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На Кировоградщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Кировоградской области, Украина, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, в результате которого погибло 111 голов птицы. Сейчас принимаются меры по локализации и ликвидации вспышки болезни.

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На Кировоградщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Оккупанты предоставили руководству "вузов" на ВОТ планы по обязательной явке студентов на "выборах"

Центр национального сопротивления сообщает о подготовке к "псевдоголосованию" за владимира путина на оккупированных россией территориях Украины. В частности, речь идет о принудительном участии студентов и создании "школ молодого избирателя", которые будут агитировать за путина.

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Получила ранение после отказа от эвакуации: "Белые ангелы" вывезли еще 5 человек из Авдеевки

Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы" эвакуировала из Авдеевки еще пять человек, в том числе раненую бабушку. Все больше жителей обращаются с просьбой об эвакуации из-за ухудшения ситуации в городе.

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Получила ранение после отказа от эвакуации: "Белые ангелы" вывезли еще 5 человек из Авдеевки

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По сообщению министерства внутренних дел, в результате обстрела Херсонской области российскими военными ранения получили четыре человека, в том числе двое полицейских.

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Женщины из третьих стран, пострадавшие от домашнего насилия, могут получить защиту в ЕС

Европейский суд постановил, что женщины, которые подверглись гендерно обусловленному насилию в странах происхождения, могут получить статус беженца в ЕС. Это решение также распространяется на женщин, которые сталкиваются с реальной угрозой быть убитыми, или тех, кто подвергается насилию в семье или общине из-за нарушения культурных или традиционных норм.

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Премьер Китая выступил в Давосе: говорит, Пекин доказал, что "достоин доверия"

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Израиль впервые отправил делегацию на конференцию по украинской формуле мира

Более 3 тыс. украинцев отправили на лечение в европейские клиники с начала полномасштабной войны

Более 3 000 украинцев получили медицинскую помощь в европейских клиниках с начала полномасштабного вторжения России через Механизм гражданской защиты ЕС, который охватывает 22 страны.

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Более 3 тыс. украинцев отправили на лечение в европейские клиники с начала полномасштабной войны

В Чили легкомоторный самолет разбился на трассе, задев два автомобиля

В чилийском регионе Мауле пожарный самолет, зацепил линию электропередач и столкнулся с автомобилями на шоссе. В результате авиакатастрофы погиб один пилот, еще четыре человека получили ранения.

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В Чили легкомоторный самолет разбился на трассе, задев два автомобиля

Польские перевозчики приостановят блокаду на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством - организатор

Польские перевозчики согласились приостановить свой протест на границе после достижения соглашения по "определенным условиям" с правительством. Ожидается, что Министерство инфраструктуры Польши подпишет соглашение.

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Польские перевозчики приостановят блокаду на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством - организатор