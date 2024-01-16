На Кировоградщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Кировоградской области, Украина, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, в результате которого погибло 111 голов птицы. Сейчас принимаются меры по локализации и ликвидации вспышки болезни.
Оккупанты предоставили руководству "вузов" на ВОТ планы по обязательной явке студентов на "выборах"
Центр национального сопротивления сообщает о подготовке к "псевдоголосованию" за владимира путина на оккупированных россией территориях Украины. В частности, речь идет о принудительном участии студентов и создании "школ молодого избирателя", которые будут агитировать за путина.
Получила ранение после отказа от эвакуации: "Белые ангелы" вывезли еще 5 человек из Авдеевки
Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы" эвакуировала из Авдеевки еще пять человек, в том числе раненую бабушку. Все больше жителей обращаются с просьбой об эвакуации из-за ухудшения ситуации в городе.
Двое полицейских получили ранения в результате вчерашних вражеских обстрелов Херсонщины - МВД
По сообщению министерства внутренних дел, в результате обстрела Херсонской области российскими военными ранения получили четыре человека, в том числе двое полицейских.
Женщины из третьих стран, пострадавшие от домашнего насилия, могут получить защиту в ЕС
Европейский суд постановил, что женщины, которые подверглись гендерно обусловленному насилию в странах происхождения, могут получить статус беженца в ЕС. Это решение также распространяется на женщин, которые сталкиваются с реальной угрозой быть убитыми, или тех, кто подвергается насилию в семье или общине из-за нарушения культурных или традиционных норм.
Премьер Китая выступил в Давосе: говорит, Пекин доказал, что "достоин доверия"
Премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на ВЭФ, призвал к глобальной искренности и доверию, которое, по его мнению, в последнее время было подорвано.
Израиль впервые отправил делегацию на конференцию по украинской формуле мира
Израильская делегация впервые приняла участие в швейцарской встрече, на которой обсуждалась украинская мирная формула, что подтвердил посол Израиля в Украине.
Более 3 тыс. украинцев отправили на лечение в европейские клиники с начала полномасштабной войны
Более 3 000 украинцев получили медицинскую помощь в европейских клиниках с начала полномасштабного вторжения России через Механизм гражданской защиты ЕС, который охватывает 22 страны.
В Чили легкомоторный самолет разбился на трассе, задев два автомобиля
В чилийском регионе Мауле пожарный самолет, зацепил линию электропередач и столкнулся с автомобилями на шоссе. В результате авиакатастрофы погиб один пилот, еще четыре человека получили ранения.
Польские перевозчики приостановят блокаду на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством - организатор
Польские перевозчики согласились приостановить свой протест на границе после достижения соглашения по "определенным условиям" с правительством. Ожидается, что Министерство инфраструктуры Польши подпишет соглашение.